Coronavirus, il bollettino Asl: provincia a zero contagi. Si attiva il laboratorio per test sierologici

Provincia di Latina a zero contagi. Una data importante per il territorio e un traguardo che arriva dopo giorni in cui sul territorio si era registrato un numero di tamponi sempre più basso, cinque segnalati dal bollettino del 20 aprile, sette in quello del 19. Resta dunque invariato il numero complessivo dei pazienti gestiti dall'inizio dell'emergenza: 471, ma l'ulteriore dato importante da sottolineare oggi, 20 aprile, è relativo ai negativizzati: saliti di altre 16 unità rispetto ai 143 di ieri e arrivati dunque a 159.

Tra domenica e lunedì i decessi sono invece saliti a 22, con la morte di un militare residente ad Aprilia e di un anziano di 84 anni di Fondi, entrambi erano ricoverati all'ospedale Goretti di Latina.

Il numero dei pazienti attualmente positivi in tutta la provincia è dunque di 290, mentre i ricoverati in Terapia intensiva sono solo due. Complessivamente, sono 679 le persone ancora in isolamento domiciliare mentre 7.016 persone hanno terminato il periodo di isolamento, 170 cittaini rispetto a ieri hanno concluso la quarantena. La Regione Lazio ha inoltre annunciato che è in fase di attivazione in provincia il laboratorio per il test sierologico.