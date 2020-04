Coronavirus Latina: un solo contagio e altri guariti, sono 173 i pazienti che hanno sconfitto il Covid

Da zero di ieri, 21 aprile, a un solo nuovo contagio secondo il nuovo bollettino Asl di oggi, trattato a domicilio. Si tratta di un paziente trovato positivo dopo un tampone effettuato dalla Asl pontina ma residente nel comune di Roma. Ancora un dato incoraggiante dunque, dopo un trend in discesa registrato negli ultimi giorni.

Il numero totale di pazienti positivi trattati finora dall'inizio dell'emergenza è quindi di 472, mentre aumentano di altre 14 unità i pazienti guariti, passati da 159 di ieri a 173 attuali. I decessi sono fermi a 22 mentre si registra ancora un calo di ricoverati che arrivano a 64, di cui solo due in Terapia intensiva.

Restando ai numeri, i pazienti positivi attualmente in carico alla Asl sono 277, un dato costantemente in diminuzione in virtù dei nuovi negativizzati. Complessivamente, sono 680 le persone in isolamento domiciliare, 7.203 quelle che hanno invece terminato la quarantena.