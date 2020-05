Coronavirus, i contagi tornano a crescere: 7 nuovi casi da nord a sud della provincia

Sono sette i nuovi casi di positività al covid riscontrati oggi, 22 maggio, in provincia di Latina, a fronte di un bollettino Asl che dava invece zero contagi nella giornata di ieri. Dei sette nuovi pazienti, solo due sono trattati a domicilio. I contagi sono distribuiti a Latina (1), Priverno (2), Sezze (1), Roccagorga (1), Terracina (1), Aprilia (1). Il totale dei casi trattati dalla Asl pontina arriva dunque a 543, ma i negativizzati sono 414, uno in più rispetto a ieri, e i decessi restano fermi a 32, così come i ricoverati. Gli attuali positivi sono quindi 97, sei in più nelle ultime 24 ore. Complessivamente 107 persone sono in isolamento domiciliare, 10.264 hanno invece terminato il periodo di quarantena.

Cinque dei nuovi casi sono relativi al cluster del centro dialisi di Priverno. Il bollettino della Asl chiarisce infatti che con il tampone positivo di un paziente dializzato in cura la centro di Priverno, si è aperto uno specifico cluster identificato dalla Asl. Le Uscar hanno provveduto ad effettuare tamponi e test sierologici ai pazienti e agli operatori e anche ai contatti avuti dalle persone risultate positive. Il dato complessivo, ad oggi, è di 14 persone positive riferite a questo link epidemiologico, di cui 4 operatori sanitari del centro dialisi, 6 pazienti dializzati e altri 4 contatti familiari. "Nonostante la progressione dei numeri in gioco possa far ritenere che sia in atto un'evoluzione del contagio, è bene chiarire che la tempestività dell’azione di individuazione delle situazioni sospette, così come l’intervento diagnostico a tappeto posto in essere - spiega la Asl - ha inevitabilmente determinato l’innalzamento improvviso dei soggetti positivi che, tuttavia, dovrebbe sostanzialmente fermarsi nei prossimi giorni. Tutti i soggetti positivi sono stati intercettati nella fase iniziale dell’infezione tant’è che le loro condizioni di salute sono considerate buone e nessuno di loro, allo stato, ha ancora sviluppato gli anticorpi. I pazienti ricoverati sono collocati in area COVID ordinaria ad eccezione del primo paziente che si trova in sub-intensiva".