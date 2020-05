Coronavirus: muore un altro paziente. Nessun nuovo contagio in provincia

Rispetto alla giornata di ieri che aveva registrato sette pazienti positivi al tampone, oggi, 23 maggio, non ci sono nuovi casi di covid sul territorio pontino. Si registra però, purtroppo, un nuovo decesso. Si tratta di un paziente di 85 anni residente a Fondi che era ricoverato nel reparto Medicina Covid dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I decessi complessivi salgono quindi a 33, mentre i casi totali trattati dalla Asl da inizio emergenza restano fermi a 543.

Sale però il numero di pazienti negativizzati: sette pazienti in più rispetto a ieri hanno sconfitto il covid, per un totale di 421 guariti. Gli attuali positivi sono dunque 89, otto in meno rispetto al 22 maggio.

Complessivamente sono 95 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 10.274 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

L'attenzione resta puntata sul cluster del centro dialisi di Priverno, dove ieri si sono segnalati nuovi positivi per un totale di 14: 4 operatori sanitari, 6 pazienti dializzati e 4 contatti familiari.