Coronavirus Latina, positivi di nuovo in crescita: 11 in più. Pesa il caso della Rsa di Aprilia

Una nuova crescita di contagi in provincia di Latina, dovuta in larga parte ai positivi scoperti in una Rsa di Aprilia. Si tratta infatti di 11 casi, di cui uno solo trattato a domicilio. Nove di questi fanno appunto riferimento, nel bollettino oderno della Asl, al comune di Aprilia, uno al comune di Sezze, un altro a Latina. Nessun nuovo decesso, fermi a 22, ma aumenta di 8 unità, per un totale di 69, il numero dei pazienti ricoverati. Due restano in terapia intensiva al Goretti.

Il numero totale dei positivi, rispetto al bollettino della Asl del 23 aprile, è di 486, mentre i negativizzati hanno raggiunto quota 195 e gli attuali casi di positività trattati dalla Asl sono 269.

Complessivamente, sono 808 le persone in isolamento domiciliare, 7.406 persone quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.