Coronavirus, arriva il picco in provincia: 23 contagi in più. Latina città conta 50 positivi

Arriva il picco in provincia di Latina. Da un aumento di 10 casi registrato il 23 marzo, si passa a un incremento di ben 23 positivi, il numero più alto registrato sul territorio pontino dall'inizio dell'emergenza. Il lieve calo di contagi che aveva fatto ben sperare nella giornata di ieri non si è tradotto dunque in un trend positivo. La Asl di Latina spiega che dei 23 nuovi casi, 17 sono trattati a domicilio.

Per quanto rguarda la distribuzione in provincia, quattro contagiati sono nel comune di Latina, che arriva dunque a quota 50 pazienti positivi. Gli altri contagi toccano i comuni di Aprilia (+4), Fondi (+4), Terracina (+3), Bassiano (+2), Minturno (+2), Itri (+1), Sabaudia (+1), Sezze (+1) mentre un primo caso arriva anche a Norma.

Il totale dei positivi in provincia arriva dunque a quota 216. Di questi, 94 sono ricoverati, 15 negativizzati, 10 i deceduti dall'inizio dell'emergenza. I pazienti in carico sono dunque attualmente 191. Undici pazienti sono ricoverati allo Spallanzani, cinque presso la Terapia intensiva del goretti, 21 in Malattie infettive del Goretti, altri 53 in altre diverse unità operative dell'ospedale di Latina e del Dono Svizzero di Formia. Quattro infine in altri ospedali della regione.

Complessivamente sono 1.769 le persone in isolamento domiciliare, parallelamente 1.877 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

"Si raccomanda - avverte la asl - di recarsi in pronto soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800 o al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale".