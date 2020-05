Coronavirus, quattro nuovi casi: Priverno, Cori e uno in arrivo da fuori provincia

Quattro nuovi casi in tutta la provincia nella giornata di oggi, 25 maggio, di cui due trattati a domicilio. Si tratta di due cittadini residenti a Priverno, i cui contagi erano stati già annunciati dal sindaco Anna Maria Bilancia, di un paziente di Cori e di un altro residente a Ferentino, in provincia di Frosinone, ma in cura alla Asl pontina. Non si registrano nuovi decessi, che sono attualmente 34 dopo la morte di una donna di 88 anni di Aprilia.

Sono quindi 549 i casi totali trattati da inizio emergenza, mentre salgono a 424, tre in più di ieri, i pazienti negativizzati. Gli attuali positivi sono 91 in tutta la provincia, di cui 31 ricoverati ma nessuno in Terapia intensiva.

Complessivamente 81 persone sono in isolamento domiciliare e 10.290 persone hanno terminato il periodo di isolamento.