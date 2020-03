Coronavirus, 11 contagi in più in provincia: cresce il numero di positivi ad Aprilia

Sono 11 i nuovi casi di contagio Covid 19 che si registrano oggi, 25 marzo, in provincia di Latina. Sei di questi sono al momento trattati a domicilio. I nuovi contagi sono distribuiti nei comuni di Latina (+2), Aprilia (+5), Fondi (+3), Terracina (+1). Il numero complessivo dei pazienti contagiati dall'inizio della crisi è dunque di 227, di cui 99 ricoverati, 15 negativizzati, 10 deceduti.

Attualmente in carico alla Asl pontina ci sono 202 positivi. Tra i ricoverati, 11 sono allo Spallanzani, cinque presso la Terapia intensiva del Goretti, 21 in Malattie infettive, 58 distribuiti in alte unità del Goretti e del Dono Svizzero di Formia, quattro in altri ospedali del Lazio.

In isolamento domiciliare ci sono invece in provincia 1.739 persone, mentre 2.021, venuti in contatto con positivi, hanno terminato il periodo di isolamento.

"Si ricorda ai cittadini non residenti nel comune di Fondi , anche allo scopo di ridurre il numero di accessi nel varco di ingresso al Comune di Fondi - spiega la Asl nel bollettino - che per prestazioni indifferibili e urgenti sono pienamente operativi il pronto soccorso di Terracina, il pronto soccorso di Latina e quello di Formia. Con riferimento alle donne in stato di gravidanza invece, è stato predisposto un nuovo ambulatorio presso l’ospedale di Terracina".

