Coronavirus, tornano a scendere i contagi: un solo tampone positivo

Rispetto alla giornata di ieri, 25 aprile, con 10 nuovi positivi, il bollettino della Asl di oggi registra un solo nuovo tampone positivo. Si tratta di un paziente attualmente trattato a domicilio e residente ad Aprilia, dove nei giorni scorsi 9 pazienti anziani di una Rsa sono risultati positivi. Il numero totale dei contagiati sul territorio pontino arriva quindi a 497, con 71 ricoverati di cui 3 collocati in terapia intensiva.

La speranza arriva dalla crescita costante del numero dei pazienti che superano il Covid: i negativizzati, con 14 unità in più, salgono a 219. Ventitre invece i decessi in provincia, con l'ultmo, un anziano di 83 anni ricoverato al goretti, registrato nel comune di Cori. Per quanto riguarda la quarantena disposta dalla Asl, sono ancora 678 le persone che osservano l'isolamento domiciliare, ma da inizio emergenza 7.905 cittadini hanno terminato il periodo di isolamento, 274 solo nella giornata di oggi.

Per i cittadini resta valida la raccomandazione di non uscire dal proprio domicilio se non per lo stretto necessario come previsto nelle disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone.