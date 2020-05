Coronavirus: nuovi contagi distribuiti nei comuni di Latina, Maenza, Priverno e Cisterna

Quattro nuovi positivi in provincia di Latina, di cui tre trattati a domicilio. I comuni toccati dai nuovi casi sono Latina, Maenza, Priverno e Cisterna. Il bollettino della Asl di oggi, 28 maggio, conferma inoltre il decesso legato al covid dell'anziana di 94 anni, residente a Cisterna. La donna era stata ricoverata per alcune settimane all'ospedale di comunità di Cori e poi trasferita negli ultimi giorni al Goretti. E' morta per problemi cardio respiratori e il tampone ha dato esito positivo.

Dopo l'aggiornamento dei dati da parte della Asl, che terrà ora conto solo dei pazienti positivi residenti in provincia di Latina, i contagi totali trattati da inizio emergenza salgono a 544, con un indice di prevalenza pari a 9,46.

I pazienti guariti sono aumentati di 8 unità e arrivati a 380, i deceduti sono invece saliti complessivamente a 31. Gli attuali positivi sono dunque 133, di cui 92 trattati a domicilio e 41 ricoverati, ma nessuno di loro si trova in terapia intensiva. Complessivamente 584 le persone in isolamento domiciliare mentre 11,828 hanno terminato la quarantena.