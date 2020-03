Coronavirus, 14 nuovi casi: torna a crescere il numero di contagiati nella città di Latina

Quattordici casi in più positivi al Coronavirus nella provincia pontina, di cui 9 al momento trattati a domicilio. L'aumento più consistente riguarda questa volta il comune di Latina con 6 casi in più rispetto al dato della giornata del 27 marzo in cui non si erano registrati tamponi positivi. Gli altri pazienti sono stati registrati a Itri (2), Sabaudia (1), Aprilia (1), Sezze (1), Terracina (1), Fondi (1), Velletri (1).

I pazienti negativizzati sono in tutto 17, quelli complessivamente in carico alla Asl pontina 237 di cui 113 ricoverati. Tra coloro che hanno necessità di ospedalizzazione, 12 sono collocati allo Spallanzani, 6 nella Terapia intensiva del Goretti, 19 a Malattie Infettive, 71 in altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e dell'ospedale di Gaeta, altri cinque in altri ospedali del Lazio.

Sale inevitabilmente anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, attualmente arrivate a 1.886, ma 2.537 sono uuscite dalla quarantena.

La Asl raccomanda ancora ai cittadini della provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (salute, lavoro o rientro al proprio domicilio). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento.

Il Servizio Farmaceutico ospedaliero della Asl ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo il Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle 9 alle 13.

