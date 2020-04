Coronavirus, gli aggiornamenti della Asl: 324 positivi e 16 decessi ma aumentano i guariti

Rispetto alla giornata di ieri con il dato più basso del Lazio di soli sei contagi, oggi, 3 aprile, si contano sul territorio altri 20 positivi in più. Il numero totali dei positivi calcolati dall'inizio dell'emergenza sale quindi a 324. Nel dettaglio dei numeri, i casi crescono sensibilmente nel sud pontino, con Terracina in testa con cinque casi aggiuntivi e un numero complessivo di XX. Altri quattro positivi riguardano invece la città di Itri, tre Sezze, due Latina, uno rispettivamente a Cisterna, Sermoneta, San Felice Circeo, Formia, Castelforte e Minturno.

La provincia però conta anche due nuovi decessi nelle ultime ore. Si tratta di un paziente originario di Fondi che era ricoverato al Dono Svizzero di Formia e di una donna di 78 anni, residente nel capoluogo, che si trovava invece al reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Goretti. I morti salgono dunque a 16 e per il capoluogo si tratta della terza vittima del Coronavirus, dopo un dipendente dell'Inps e il ginecologo in servizio alla Casa di cura San Marco.

Il numero dei pazienti in carico sale a 272, di questi 112 sono i ricoverati: 12 allo Spallanzani, 5 in terapia intensiva al goretti, 18 presso l'unità di Malattie infettive del Goretti e 73 in altre unità dei tre ospedali di Latina, Formia e Gaeta. Quattro in altri nosocomi del Lazio. La buona notizia di oggi è che salgono a 36 (sei in più di ieri) i pazienti ormai negativizzati. Complessivamente, sono 1.980 le persone in isolamento domiciliare ma 3.231 coloro che hanno terminato il periodo di isolamento.

