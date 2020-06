Coronavirus, il bollettino Asl: ancora un giorno senza contagi in provincia

Ancora una giornata senza nessun nuovo contagio in provincia di Latina. I casi totali trattati da inizio emergenza, secondo il bollettino Asl, restano dunque 545, con un indice di prevalenza di 9,47. Da venerdì scorso ad oggi, 3 giugno, in una sola giornata, quella di lunedì 1° giugno, si sono registrati due casi di covid, uno di un paziente residente a Sabaudia e l'altro di un paziente residente in realtà fuori provincia e dunque non conteggiato dalla Asl pontina.

I guariti, risultati cioè positivi per due tamponi consecutivi, sono fermi a 402, i pazienti deceduti sono invece 34 e gli attuali positivi sono 109, di cui 79 trattati a domicilio. Nessuno si trova in terapia intensiva.

Nel giorno dell'apertura dei confini regionali, disciplinata da una nuova ordinanza della Regione Lazio, la Asl ribadisce ai cittadini della provincia di "rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento".