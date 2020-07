Coronavirus Latina: nessun nuovo caso e altri 7 guariti. Gli attuali positivi scendono a 24

Ancora una giornata a zero contagi per il territorio pontino. Il numero complessivo dei casi, secondo il bollettino diramato oggi, 3 luglio dalla Asl di Latina, resta quindi fermo a 561. Nessun decesso, l'ultimo risale ai giorni scorsi ed era relativo ad una paziente di 90 anni, residente nel capoluogo, che era ricoverata in Malattie Infettive al Goretti. Il numero totale registrato dall'inizio della pandemia è quindi di 36 morti per le conseguenze del covid.

Buone notizie sul fronte dei guariti: sono oggi 7 in più arrivando al totale di 501 pazienti negativizzati. Gli attuali positivi sono dunque 24, 14 dei quali trattati a domicilio e 10 ricoverati ma nessuno in Terapia intensiva.