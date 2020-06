Coronavirus Latina: nessun nuovo caso da giorni, ma resta stabile anche il numero di guariti

Ancora una giornata senza nuovi casi positivi sul territorio pontino. Il bollettino della Asl registra quindi una situazione ancora stabile da diversi giorni, con 560 contagi totali da inizio pandemia e un indice di prevalenza, cioè il numero di persone positive su 10mila abitanti, di 9,73.

Anche oggi, 30 giugno, nessun tampone positivo e zero decessi. I pazienti che hanno perso la vita per le conseguenze del covid restano complessivamente 35. Resta fermo a 40 anche il numero dei pazienti che risultano ancora positivi. Di questi, 27 sono in cura presso il proprio domicilio, 13 invece sono i ricoverati, ma nessun paziente covid si trova in terapia intensiva al Goretti.

I guariti restano a quota 485 totali, anche questo un dato fermo da diversi giorni.