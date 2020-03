Coronavirus: otto contagi in più, 117 ricoverati. Aprilia a quota 32 positivi

Sono otto i casi positivi in più in provincia, di cui sette trattati a domicilio. Il numero maggiore riguarda la città di Aprilia dove si contano altri 5 pazienti positivi per un totale di 32 casi dall'inizio dell'emergenza. Un contagiato in più invece nei comuni di Latina, Fondi e Sabaudia. Comlessivamente dunque si contano 281 positivi trattati in provincia, 12 decessi, 19 negativizzati e dunque, a conti fatti, 250 pazienti attualmente seguiti dalla Asl pontina.

Ammontano a 117 i pazienti attualmente ricoverati, 12 dei quali collocati allo Spallanzani, sei presso la Terapia intensiva del Goretti, 20 presso Malattie infettive del Goretti, 75 in altre unità operative degli ospedali di Latina, Formia e Gaeta. Quattro infine i pazienti ricoverati fuori provincia.

Poco meno di duemila, per la precisione 1.947, le persone che si trovano in isolamento domiciliare, ma 2.718 cittadini hanno terminato il periodo di isolamento. E’ inntanto in fase di completamento la distribuzione dei primi 60 kit per il telemonitoraggio per i pazienti positivi a domicilio. L’unità infermieristica della Centrale di monitoraggio è operativa sulle 24 ore. E da oggi, 30 marzo, è anche operativo un posto di Terapia Intensiva presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi.

