Coronavirus Latina, nuovo caso a Cori: contagio notificato da un'altra Asl

Il bollettino di oggi, 4 luglio, non registra nuovi pazienti covid in carico alla Asl di Latina ma all'azienda sanitaria pontina è stato notificato da un'altra Asl del Lazio il caso di un cittadino risultato positivo al tampone. Si tratta di un paziente residente nel comune di Cori.

I contagi complessivi da inizio pandemia arrivano quindi a 562, con indice di prevalenza del 9.77%. Resta fermo rispetto a ieri, 3 luglio, il numero di guariti, che sono in totale 501. Non si registrano inoltre nuovi decessi e gli attuali positivi sono in tutto 25, di cui 14 trattati in isolamento domiciliare e 11 ricoverati ma nessuno in Terapia intensiva al Goretti.