Coronavirus: nessun nuovo contagio in provincia, sette guariti in più, 96 attuali positivi

Rispetto alla giornata di ieri, con un paziente positivo al covid a Priverno, non ci sono nuovi casi di covid in provincia di Latina. I pazienti totali restano quindi 546, ma i guariti salgono da 409 a 416, sette in più in 24 ore.

Un numero che fa diminuire dunque gli attuali positivi, scesi a 96, di cui 69 trattati a domicilio e 27 ricoverati ma nessuno in terapia intensiva. Nessun decesso registrati negli ultimi giorni: i morti per covid in provincia sono quindi fermi a 34. Sono inoltre uscite dalla sorveglianza domicilaire 52 persone.