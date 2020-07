Coronavirus Latina, un altro positivo in provincia: è un paziente residente a Minturno

C'è un nuovo positivo in provincia di Latina. Il bollettino Asl del 5 luglio segnala un nuovo caso nel comune di Minturno, al momento trattato a domicilio. Si tratta di un uomo di 46 anni, che da qualche accusava qualche sintomo e il medico curante ha quindi disposto il tampone. Quanto ai numeri, i casi totali registrati sul territorio dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 563, con indice di prevalenza di 9,79.

La situazione per il resto è invece invariata. I pazienti guariti sono fermi a 501 e non si sono registrati nuovi decessi per covid. Gli attuali positivi sono 26, di cui 16 trattati a domicilio e 10 ricoverati ma nessuno in terapia intensiva.

Il bollettino della Asl del 4 luglio segnalava un caso a Cori, un paziente risultato positivo fuori provincia e segnalato da un'altra Asl del Lazio.