Coronavirus, cinque nuovi contagi in tutta la provincia: 321 pazienti in carico, 121 ricoverati

Quattordici tamponi positivi nella giornata di ieri, 6 aprile. Soltanto cinque nella giornata di oggi. Il bollettino della Asl pontina indica che i nuovi casi di Coronavirus toccano i territori di Latina, Terracina, Cori, Aprilia e Fondi, ognuno con un contagiato. Quattro dei nuovi pazienti sono al momento trattati a domicilio. La speranza è che si tratti questa volta dell'inizio di un reale trend di rallentamento dei contagi.

Il totale dei pazienti trattati fino a questo momento è dunque di 378 mentre ammontano a 321 i positivi in carico alla Asl, di cui 121 ricoverati e sei di loro collocati in terapia intensiva al Goretti di Latina. Ieri i ricoverati erano fermi a 116, segno del fatto che nelle ultime 24 ore alcuni pazienti trattati in isolamento domiciliare si sono evidentemente aggravati fino al ricovero. I negativizzati restano invece 40.

Per quanto riguarda le misure dell'isolamento domiciliare sono complessivamente 1.804 i cittadini ai quali è stata notificata la quarantena obbligatoria a causa di contatti diretti avuti con pazienti risultati positivi al tampone, 4.016 persone hanno invece già terminato il periodo di isolamento.

Per tutti valgono le raccomandazioni di sempre: restare in casa e non allentare le misure di sicurezza come ribadito ripetutamente dalla Asl e dai sindaci. Misure da adottare anche in previsione delle festività della Pasqua.

Coronavirus Lazio: 4149 casi totali

Nel Lazio, con i 118 casi in più di oggi sale a 4149 il numero dei contagiati totali, 3365 quelli attualmente in carico. Il dato ufficializzato dall'Assessorato alla Sanità della Regione. Dei 3365 positivi, 1944 sono in isolamento domiciliare, 1229 sono ricoverati non in terapia intensiva e 192 sono ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi sono 238 i pazienti deceduti e 546 le persone guarite.

