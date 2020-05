Coronavirus, un solo nuovo contagio nel comune di Latina dopo 10 giorni

Stabile la situazione dei contagi in provincia di Latina, dove anche il bollettino odierno della Asl segnala un solo nuovo caso. Il paziente è trattato a domicilio ed è residente nel comune di Latina, dove non si registravano casi dalla fine del mese di aprile. Il totale dunque dei casi di positività al Covid trattati dalla Asl di Latina da marzo ad oggi ammonta a 520 unità. Ma di queste, solo 153 sono cittadini ancora positivi al coronavirus.

Anche nella giornata di oggi si registra infatti un alto numero di pazienti guariti: sono 16 in più rispetto alla giornata di ieri, 7 maggio, per un totale di 339. I ricoverati sono in tutto 52 e non ci sono pazienti in terapia intensiva. I decessi restano inveece 28.

Complessivamente, sono 572 le persone in isolamento domiciliare e 9.692 persone hanno terminato il periodo di isolamento.