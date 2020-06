Coronavirus, due pontini positivi residenti nei comuni di Latina e Minturno

Non ci sono nuovi casi di covid in carico alla Asl pontina ma due cittadini pontini, in cura in altre Asl del Lazio, sono risultati positivi e la notifica è arrivata nel bollettino di oggi, 9 giugno. Si tratta nello specifico di due pazienti che risultano residenti nel comune di Latina e in quello di Minturno.

Con le due nuove notifiche i casi totali dei pontini contagiati dal coronavirus salgono così a 549. Aumenta però anche il numero di guariti: +5 nelle ultime 24 ore, per un totale di 430 pazienti risultati negativi al secondo tampone. Il numero totale dei decessi resta fermo a 34, mentre gli attuali positivi scendono da 88 a 85, di cui 57 trattati a domicilio. Nessun paziente covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.