Coronavirus: due nuovi contagi, entrambi ad Aprilia. Sale il numero delle vittime

Ci sono altri due nuovi contagi nella provincia pontina, entrambi riferiti al comune di Aprilia, di cui uno trattato a domicilio. I casi totali trattati dalla Asl da quando è iniziata l'emergenza sono quindi complessivamente 522. Ma in un giorno si sono registrati altri tre morti per Covid. Si tratta di due pazienti originari di Fondi che erano ricoverati rispettivamente in Medicina d'Urgenza e in Malattie Infettive dell'ospedale Goretti di Latina. Il terzo è invece un paziente originario di Nettuno che si trovava però all'ospedale di Latina e che, come spiegato dalla Asl pontina, verrà conteggiato nella statistica della Asl di Roma 6. Il numero complessivo dei decessi in provincia è dunque pari a 30.

Il bollettino segna però un altro aumento dei negativizzati: 8 in più di ieri per un totale di 347 persone che hanno sconfitto il Covid e che sono risultate negative al terzo tampone. La crescita del numero di negativizzati negli ultimi giorni ha fatto scendere gli attuali pazienti ancora positivi al coronavirus, che sono ora 145.

I cittadini ricoverati sono in tutto 47, nessuno in terapia intensiva. Altre 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare nelle ultime 24 ore, 9.764 sono quelle complessive che hanno terminato il periodo di isolamento, mentre 559 si trovano ancora in quarantena.

In provincia arrivano due postazioni per effettuare il tampone con il metodo drive-in: una allestita all'ospedale Goretti di Latina, l'altra a Gaeta in Piazza Di Liegro.