Coronavirus: due nuovi contagi ad Aprilia e Formia ma salgono a sette i negativizzati

Sono altri due i casi positivi al Covid-19 rispetto alla giornata di ieri, per un totale dunque di 49 persone contagiate. Il primo paziente è di Aprilia ed è stato collocato in isolamento domiciliare, l'altro è residente a Formia e ricoverato in buone condizioni al Dono Svizzero. Su 49 positivi registrati dall'inizio dell'emergenza in provincia, 26 sono i pazienti ricoverati e quattro le persone decedute mentre la buona notizia è che salgono da quattro a sette i negativizzati, cinque dei quali restano però ancora ricoverati per altre problematiche di salute e altri due in osservazione a domicilio.

I pazienti in carico alla Asl pontino sono dunque complessivamente 38, 12 dei quali gestiti in isolamento domiciliare, sei ricoverati allo Spallanzani, tre nella Terapia intensiva del Goretti di Latina, 12 presso l'unità di Malattie infettive, cinque collocate tra altri reparti del Goretti e del Dono Svizzero.

Salgono invece a 1,425 le persone poste in isolamento domiciliare in aggiunta ai 12 positivi. Venticinque persone però, come evidenziato dalla Regione Lazio, sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da oggi, 12 marzo, saranno disponibilità in provincia di Latina ulteriori 12 posti letto in Malattie Infettive.

Per quanto riguarda il Lazio, l'assessore alla Sanitò Alessio D'Amato ha comunicato che in tutto il Lazio sono 50 i nuovi casi di positività segnalati rispetto alla giornata dell'11 marzo, ma a fronte di nuovi numerosi contagi c'è anche un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza domiciliare: 411.

Un aggiornamento arriva infine sulla donna di Formia di 82 anni deceduta nei giorni scorsi allo Spallanzani. L'esito dell'esame autoptico conferma in realtà che la signora è deceduta per gravi patologie prevalenti e precedenti la sua positività al nuovo coronavirus.