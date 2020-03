Coronavirus: 12 casi in più in provincia, 13 i morti. Ma i guariti salgono a 21

Sono 12 i nuovi contagi in più in provincia secondo i dati aggiornati resi noti dalla Regione Lazio, assessorato alla Sanità. Il totale è dunque di 293 persone positive dall'inizio dell'emergenza, ma questa volta i dati non sembrano allineati con quelli forniti nel bollettino della Asl del 31 marzo, fermo in realtà ai contagi registrati fino alla tarda serata di ieri, cioè 2, uno relativo al comune di Formia e un altro a Fondi. Oltre ai due casi conteggiati dalla Asl di persone residenti in provincia, sono stati effettuati due ricoveri da 118 di pazienti provenienti da fuori provincia e ufficialmente non inseriti nella statistica dei positivi del territorio pontino.

Secondo l'Azienda sanitaria dunque i pazienti attualmente in carico sono 251, inclusi quelli non residenti sul territorio. La buona notizia arriva dai negativizzati, che salgono di altre due unità raggiungendo quota 21, sette però risultano ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 14 in osservazione a domicilio. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 2.029 cittadini, mentre 2.922 hanno terminato la quarantena.

Si conta però il 13° decesso, quello di un medico di 59 anni, il ginecologo Roberto Mileti, che era in servizio alla Casa di cura san Marco di Latina. Il professionista viveva nel capoluogo pontino ma era originario di Roma.

Prosegue intanto il sistema di telemedicina inaugurato dalla Asl e reso operativo da sabato scorso per la gestione dei pazienti positivi a domicilio. La telemedicina ha consentito di avviare a ricovero un paziente positivo che era gestito a domicilio e che si stava aggravando, a conferma quindi dell'efficacia del progetto.

