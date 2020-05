Test sierologici per gli anticorpi del Coronavirus: come e dove farli in provincia di Latina

Arrivano dalla Regione le indicazioni operative per l'esecuzione e registrazione dei test sierologici attraverso il prelievo venoso, per la per la ricerca di chi è venuto a contatto con il virus Sars-Cov 2. La determina è stata appovata dalla Regione Lazio e contiene tre documenti, il primo con l’elenco dei laboratori di analisi suddiviso per Asl che sono in grado di effettuare i test sierologici per l’identificazione degli anticorpi con le modalità tecniche individuate dal Servizio sanitario regionale; il secondo relativo al consenso informato per l’utilizzo dei dati ai fini di sanità pubblica preliminare all’esecuzione del test sierologico ed infine un terzo documento per l’individuazione delle sedi ‘drive-in’ per l’esecuzione dei tamponi a carico del Servizio sanitario regionale solo per coloro che hanno avuto un test positivo di sieroprevalenza (previa ricetta dematerializzata del medico di medicina generale che deve contenere il codice di esenzione).

“Questo sistema - spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - ci permette di avere una mappatura di come il virus ha circolato, di avere tutti i dati inseriti a sistema e di sottoporre tempestivamente al tampone le persone asintomatiche risultate positive al test di sieroprevalenza. Ci siamo dotati di regole operative certe per consentire ai cittadini di accedere ad un percorso di esecuzione e registrazione del test sierologico. Nella seconda fase la parola chiave è ‘integrazione’ tra il test e i tamponi. Dovremmo testare, tracciare e trattare”.

Come funziona il test sierologico

Il cittadino che si reca con una prescrizione bianca fatta dal medico curante e con la tessera sanitaria nel laboratorio di analisi abilitato per il test sierologico dovrà compilare il modulo del ‘consenso informato’. L’esecuzione del test avviene a carico del cittadino e in caso di risposta positiva al test, dovrà tempestivamente informare il proprio medico di medicina generale che provvede a prescrivere, attraverso la ricetta dematerializzata, il tampone inserendo il codice di esenzione. Il cittadino ha l’obbligo di rispettare da subito le norme legate al distanziamento sociale anche all’interno della propria abitazione e l’obbligo di recarsi da solo, a partire dal giorno successivo alla prescrizione e comunque entro le 48 ore dalla stessa, dotato di ricetta dematerializzata, della tessera sanitaria e del referto del test di sieroprevalenza presso la sede di drive-in indicata per l’esecuzione del tampone. L’obbligo infine di rimanere presso la propria abitazione in attesa del risultato del test molecolare che potrà scaricare online e delle eventuali valutazioni del Sisp e del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. I laboratori di analisi dovranno sottoporre all’utente il consenso informato, che è condizione propedeutica indispensabile per l’esecuzione del test. Deve esporre con chiarezza al pubblico che l’indagine avviene secondo i criteri approvati a livello regionale e che prevede il ricorso alla ricerca delle IgG anti-Sars-Cov-2. La tariffa di riferimento a livello regionale è pari a 15,23 euro. Provvede inoltre a fornire all’utente le credenziali per il ritiro del referto online e comunica che, in caso di esito positivo, dovrà obbligatoriamente contattare il proprio medico di medicina generale. I medico procede ad effettuea la segnalazione di sospetto al Sisp territorialmente competente secondo le modalità definite a livello regionale e prescrive attraverso la ricetta dematerializzata il tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dove effettuare i test in provincia di Latina

Pubblico: ospedale Santa Maria Goretti

Privato: Casa di cura accreditata Città di Aprilia; Icot

Laboratori di analisi accreditati: CE.R.TEF Galeno srl; Centro Diagnostica Medica Anxur srl (Terracina, LT); Centro Diagnostico "ENNE UNO" srl (ITRI); Centro Diagnostico A. Fleming; Centro Diagnostico CLANIS; Centro Diagnostico Clanis (Minturno); Centro Diagnostico Fleming srl (Pontinia, LT); Elkalab srl (Aprilia); Laboratorio analisi Biocliniche D.ssa Cicconardi Minutillo; Laboratorio analisi Circe Lab; Laboratorio Analisi Marie e Pierre Curie srl (Latina); Laboratorio Galeno (Formia); Medical Pontino srl (Latina); Polilab srl (Priverno) CLIA SERMOLAB srl

Laboratori analisi autorizzati: Analysis srl (Terracina, LT); Centro di Alta Diagnostica Laboratorio Analisi Dott. Andrea Vaccari srl (Cisterna di Latina); Centro SA.NA. Servizi Sanitari Privati srl (Aprilia); Ecomed srl.