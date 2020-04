Coronavirus, 17 contagi in più in un giorno in provincia. Nuovi casi a Latina e Fondi

Dopo un rallentamento fatto registrare a metà settimana, continuano a crescere i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Sono 17 in più oggi, sabato 4 aprile, rispetto alla giornata di ieri. In totale i contagi salgono a 341.

Il quadro generale fornito dalla Asl pontina con il consueto bollettino giornaliero diffuso dalla direzione generale. Da segnalare oggi i 6 nuovi contagi a Fondi, dove i casi riprendono a salire dopo un rallentamento dei giorni scorsi (79 quelli totali); discorso simile anche per il capoluogo pontino dove si registrano in un giorno 4 nuovi positivi (69 quelli totali). Gli altri nuovi casi sono distribuii tra Formia (3), Sermoneta (2) e Minturno (1). L’ultimo dei contagiati è di Mondragone. Tra le note positive la situazione di Aprilia dove per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati nuovi casi. Sono in totale 16 i decessi in provincia e 36 i negativizzati, cioè quei pazienti che inizialmente positivi sono risultati negativi al terzo tampone.

I positivi attualmente in carica sono 289, 112 le persone ricoverate: 12 si trovano allo Spallanzani di Roma, 6 sono ricoverate presso la Terapia Intensiva del Goretti, 19 presso l’unità di Malattie Infettive dell’ospedale di Latina e 71 presso altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta. Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. Complessivamente, sono 1.950 le persone in isolamento domiciliare, mentre 3.265 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Si ricorda che il Servizio Farmaceutico Ospedaliero della Asl, ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo il lunedì, mercoledì e vVenerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.