Coronavirus Latina, controlli della polizia locale: verifiche su 347 persone in un giorno

Incessante l’attività delle forze dell’ordine in tutto il territorio della provincia pontina per il rispetto delle disposizioni, in particolare quelle legate agli spostamenti, contenute nei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del coronavirus.

Posti di blocco in strada e verifiche anche all’interno delle attività sono stati effettuati ancora ieri, 23 marzo, a Latina dalla polizia locale che ha presidiato le diverse zone della città.

In una sola giornata sono stati effettuati 347 controlli su persone e 18 su esercizi commerciali. Controlli che proseguiranno quotidianamente nella provincia pontina, come anche a Latina città.