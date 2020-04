Coronavirus Latina, oltre 100 controlli della Polizia Locale in un giorno: due le sanzioni

Oltre 100 i controlli che sono stati effettuati nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, da parte della Polizia Locale di Latina. Nel corso dei servizi, che rientrano nell’ambito delle attività di verifica del rispetto delle misure disposte dai Dpcm in materia di contenimento del coronavirus, sono state presidiate diverse zone del capoluogo pontino

Nello specifico sono stati effettuati 83 controlli su persone e 35 su attività o esercizi commerciali; due le persone che sono state sanzionate per inosservanza dei provvedimenti delle autorità (ex art. 4, comma 1, d.l. 25/03/2020 n. 19).

I controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni in particolari sugli spostamenti, fanno sapere dal Comune, proseguiranno per tutta la durata dell’emergenza e saranno intensificati in modo particolare nel fine settimana di Pasqua a Latina come nel resto della provincia.