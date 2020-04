Latina vista dai droni: spiagge, strade e quartieri deserti. I controlli del 25 aprile

Latina vista dall'alto nel giorno della Festa della Liberazione. Le immagini sono state scattate il 25 aprile dal drone. Una città praticamente deserta, con strade, quartieri e spiagge vuote. Come già avvenuto per le festività di Pasqua per effettuare controlli accurati su tutto il territorio sono entrati in azione i droni grazie a un team composto da tre Flight Instructor abilitati Enac, Flavio Cammerano, Paolo Pietrobono e Stefano Cremisini, coordinati dal servizio di polizia locale.

Il drone ha immortalato varie zone della città, il lido, Capo Portiere, il lago di Fogliano, la Pontina, la zona del centro commerciale Morbella, le campagne. I servizi di monitoraggio dall'alto proseguiranno anche in occasione del 1° maggio.