Coronavirus, controlli a Latina: centinaia di persone fermate e negozi ispezionati

Non si fermano nel capoluogo pontino i controlli della polizia locale per la verifica del rispetto delle misure governative per contenere la diffusione del virus. A Latina il bilancio delle giornate di martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile è di 287 controlli su persone e 219 ispezioni in attività o esercizi commerciali.

Nel corso del servizio, sono state sanzionate due persone per inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Si trattava dunque di cittadini sorpresi in giro senza giustificato motivo.

Le verifiche sul rispetto delle disposizioni emergenziali proseguiranno per tutta la durata dell'emergenza epidemiliogica e i risultati sono quotidianamente comunicati alla Questura di Latina. Il Comune ricorda ai cittadini che ogni spostamento deve essere giustificato da esigenze lavorative, stato di necessità o motivi di salute.

