Coronavirus, niente passeggiate in spiaggia e jogging sulla ciclabile: scatta il divieto a Latina

Prima parchi pubblici e giardini per evitare assembramenti e scongiurare ogni possibile occasione di contagio. Poi è toccato ai cimitero. Ora il sindaco di Latina vieta anche la pista ciclabile, il lungomare e la spiaggia.

Una nuova ordinanza pubblicata oggi, 16 marzo, dispone il divieto di attività ricreative (come passeggiate) e sportive (jogging per esempio) sulla pista ciclabile di via del Lido e anche su tutto il lungomare di Latina, "anche nei casi - specifica l'ordinanza - in cui l'attività non venga svolta in gruppo". Il provvediento è valido fino al 3 aprile.

Divieto anche di svolgere qualsiasi attività sull'arenile e sulla spiaggia di Latina, con la sola esclusione dei messi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e pulizia, anche in questo caso fino al 3 aprile incluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In caso di mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di 100 euro, oltre la denuncia penale ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. Il provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.