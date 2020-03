La solidarietà non si ferma: donati da un'impresa 25 broncoscopi al Goretti

Venticinque videobroncoscopi, indispensabili per valutare il progredire dell’infezione polmonare nei pazienti affetti da Coronavirus. È questa la donazione annunciata da Daniele Iudicone e Mauro Bianchi, imprenditori romani a capo di IMC Holding e Fotovoltaico Semplice, effettuata grazie all’associazione Onlus di volontariato “Martina e la sua Luna” e di cui potrà beneficiare l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Regione Lazio è al momento la quarta regione italiana per numero di tamponi effettuati, oltre 22mila. L’iniziativa benefica raccolta da Fotovoltaico Semplice punta a sostenere la struttura sanitaria Santa Maria Goretti di Latina, ora riconvertita in un vero e proprio hub anti-Covid19 designato dalla Regione per coordinare l’emergenza dalla prima linea, e tutto il personale impegnato nella lotta contro l’agente patogeno che da settimane sta bloccando l’Italia.

Per i due imprenditori e il brand attivo nel settore delle energie rinnovabili e considerato tra i più all’avanguardia d’Europa, “si tratta di un atto che sottolinea il rapporto strettissimo tra noi, il territorio e tutti i suoi cittadini”. “In un momento di emergenza straordinaria come questo – aggiunge Iudicone – gli imprenditori sono chiamati a fare la propria parte aiutando le strutture sanitarie, messe a dura prova da carenze di materiale medico e turni massacranti ai quali sono sottoposti gli operatori. Abbiamo quindi voluto esaudire una delle principali necessità individuate fornendo un aiuto concreto a chi, in queste settimane, sta lavorando instancabilmente giorno e notte per salvare vite umane. A loro va tutto il nostro supporto e la nostra gratitudine”.