Coronavirus, 135 casi positivi: la mappa dei contagi in provincia

Si è registrato oggi, 19 marzo, il maggior numero di nuovi contagi in provincia: 22 a fronte di 114 tamponi analizzati. Un'impennata che ha riguardato ancora una volta i comuni di Fondi (+7 casi) e di Latina (+6 casi). Ma il Coronavirus ha toccato per la prima volta anche territori pontini che fino a questo momento non avevano registrato contagi, in particolare Spigno Saturnia e Itri. Nei giorni scorsi era toccato invece a Gaeta e Pontinia.

Riepilogando, dall'inizio della diffusione del Covid sono complessivamente 135 i positivi, sei le persone decedute, 12 i negativizzati. Ed ecco la mappa dei contagi in provincia di Latina e il numero dei positivi per ciascun comune:

Aprilia 8; Cisterna 3; Cori 4; Fondi 47; Formia 6; Gaeta 2; Itri 1; Latina 29; Lenola 3; Minturno 6; Monte San Biagio 1; Pontinia 2; Sabaudia 3; Sermoneta 1; Sezze 4; Sperlonga 2; Spigno Saturnia 2; Terracina 4. Altri quattro da fuori provincia, tre da fuori regione.

