Coronavirus: mascherine, camici e guanti in dono al personale del Goretti

Continuano i gesti di solidarietà da parte di imprenditori pontini per supportare con materiale sanitario i medici e gli infermieri che stanno lavorando e combattendo contro il Coronavirus.

L’ultima donazione in ordine di tempo è quella fatta da Giovanni Santopaolo, amministratore della società N&TC che opera da decenni nel settore chimico farmaceutico e rifornisce le maggiori multinazionali farmaceutiche dell'agro pontino. Santopaolo ha donato all'ospedale Santa Maria Goretti articoli sanitari necessari per gli operatori sanitari del nosocomio pontino: si tratta di 10mila guanti monouso; 500 camici in tnt bianchi; 200 mascherine TNT 3 strati sterili certificate, riutilizzabili - dispositivo medico di classe; un cartone di gel igienizzante mani a base alcolica da 500 ml con becco dosatore/dispenser, il tutto consegnato ieri pomeriggio.

“Spero di aver fatto cosa gradita – sottolinea Santopaolo - a tutti i medici, infermieri, portantini che oggi sappiamo sono in carenza dei medesimi, e nel nostro piccolo abbiamo voluto supportarli dove le istituzioni al momento non arrivano vista la pandemia. Ringrazio a nome di tutti i cittadini l’operato e il sacrificio di tutti i medici, infermieri e portantini del Goretti che ogni giorno combattono in trincea – conclude – contro il Covid-19”.

La N&TC nelle scorse settimane aveva già fornito tute e guanti all’Ufficio economato del Comune di Latina.

