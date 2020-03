Coronavirus, Martina e la sua Luna dona camici, occhiali e mascherine per il personale sanitario

Centinaia di camici, cuffie, guanti, occhiali protettivi per occhi e mascherine. Questo il generoso dono della onlus Martina e la sua Luna per sostenere e supportare il personale sanitario per garantirne l’incolumità e l’operatività, esposto com’è a pazienti infetti o potenzialmente tali. Il materiale è stato consegnato alla Asl di Latina come contributo a medici e infermieri che in queste settimane che rappresentanpo l'arma contro il Coronavirus e che lavorano ininterrotamente.

Nella stessa giornata è stato consegnato un camper da utilizzare per i controlli sul territorio alla ASL Roma 6, che copre un vasto territorio da Pomezia, Torvaianica, Ostia fino ai Castelli Romani. A breve sarà inoltre consegnato un altro camper il terzo, alla ASL di Latina. “Doveroso – dichiarano i responsabili della onlus – ringraziare la Indie Campers per l’aiuto enorme che ci sta dando, riempendoci il cuore e dandoci nuova energia per andare avanti”.

Le donazioni sono state possibili grazie a chi sostiene la onlus, grazie alle donazioni che arrivano ma che, sottolineano i responsabili, "devono aumentare per consentire nuovi acquisti e per tutto il tempo che durerà l’emergenza". Aparlare è Tino Natale, papà di Martina: “Chi mi conosce sa che non ho mai chiesto niente a nessuno, ma adesso è il momento di mettere da parte tutto anche l'orgoglio. Abbiamo comprato mascherine, tute, occhiali, cuffie per l'ospedale di Latina, ma non basta. Ci arrivano richieste di aiuto da tutte le parti- racconta - ma purtroppo noi non abbiamo le risorse. I “like” su Facebook fanno piacere ma non aiutano nessuno, anche un euro per uno può fare la differenza, sentiamoci orgogliosi e rendiamoci partecipi di una catena di speranza...Noi ci siamo. E voi?".

Per chi volesse contribuire IBAN: IT20K0200814707000105361162