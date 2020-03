Coronavirus: nel Lazio 121 medici positivi, a Latina 10 professionisti colpiti

Solo pochi giorni fa, il 24 marzo, erano 94 i medici del Lazio contagiati dal Coronavirus. Un numero che in pochi giorni è però salito rapidamente creando allarme. Sono infatti saliti a 121 i professionisti colpiti da Covid-19. A comunicarlo all'agenzia di stampa Dire è l'Ordine dei medici di Roma. Un fenomeno dovuto sia alla mancanza di adeguati dispositivi di protezione sia al fatto di non aver effettuato tempestivamente tamponi al personale medico più a rischio.

Cresce anche il numero di medici contagiati in provincia di Latina, arrivato a 10 contro i 6 di qualche giorni fa. Il dato maggiore si registra ovviamente a Roma dove i medici positivi sono 101, segue la provincia di Latina, poi Vitervo con 6 e Frosinone 4. Dei 121, 113 si trovano in isolamento domiciliare e sei sono ricoverati nelle strutture ospedaliere, di cui uno in terapia intensiva e un secondo in pre intensiva. Il rischio è per che si tratti di dati sottostimati perché alcuni potrebbero sfuggire al controllo e non essere denunciati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.