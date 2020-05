Coronavirus, iniziata la misurazione della temperatura a chiunque entri negli ospedali pontini

E' partita la rilevazione della temperatura corporea a tutti coloro che accedono agli ospedali della provincia: al Goretti di Latina, al San Giovanni di Dio di Fondi, al Fiorini di Terracina e al Dono Svizzero di Formia. La misura di sicurezza riguarda personale sanitario e anche visitatori. Accanto a questo sono state impartite disposizioni che impongono di dotare di mascherine chirurgiche tutti i pazienti che accedono al pronto soccorso dei nosocomi della provincia, a prescindere dalla loro sintomatologia. Gli accessi ai presidi sono inoltre tutti regolamentati, a partire dalla creazione di percorsi differenziati (Covid e non Covid) e dallla possibilità di essere ricevuti negli uffici amministrativi solo previo appuntamento.

"Ringrazio il direttore generale dell’Asl di Latina Giorgio Casati - commenta il consigliere regionale di FI Giuseppe Simeone, presidente della commissione Sanità - per aver accolto la nostra richiesta circa la rilevazione della temperatura corporea a chiunque fa ingresso negli ospedali della provincia. Rilevo come il direttore Casati abbia dato notevole importanza all’implementazione delle di attività di screening, sia a tutela degli operatori sia a tutela dello stato di salute dei pazienti. Accolgo quindi con soddisfazione la scelta chiara del vertice dell’Asl di Latina di rafforzare tutte le forme di prevenzione necessarie per impedire la diffusione del virus in tutte le strutture sanitarie della realtà pontina. Aver deciso di estendere queste misure di carattere preventivo in tutti gli ospedali e i presidi territoriali della provincia di Latina lo ritengo un fatto importante e meritevole di essere menzionato pubblicamente. Sono queste le notizie che ci piace leggere e che vorremmo ricevere con maggiore frequenza. Mi auguro che possa iniziare una nuova stagione caratterizzata da una collaborazione ancora più efficace fra rappresentanti istituzionali del territorio e il vertice dell’Asl, per il bene dei cittadini della provincia, la cui tutela dei diritti deve essere l’unica nostra vera priorità”.