Coronavirus, muore al Goretti Caterina Allemand: era presidente dell'Ail

Latina piange un'altra vittima. Il coronavirus ha stroncato la vita di Caterina Allemand, 77 anni, morta all'ospedale Santa Matia Goretti nel corso della notte. Un grande lutto per la città, dove la donna era molto conosciuta per il suo impegno nel mondo del volontariato. Da anni infatti Caterina Allemand era presidente della sezione pontina dell'Ail, associazione italiana per la lotta alle leucemie. Era molto conosciuta anche in ospedale, dove partecipava spesso alle iniziative benifiche.

La signora era risultata positiva al Covid e le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate fino al decesso avvenuto nelle scorse ore. Lascia un grande vuoto nell'associazione per cui collaborava e in tutti coloro che la conoscevano. Si tratta, in provincia del 26esimo decesso per Covid registrato in provincia, il quarto invece per la città capoluogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Damiano Coletta: "Ci ha lasciato Caterina Allemand, presidente Ail onlus Latina, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Latina perde una persona stupenda e un punto di riferimento per il mondo del volontariato. Faccio le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la città".