Coronavirus Latina: i contagi arrivano a quota 163. Nuovi posti letto negli ospedali di Gaeta e Sezze

La provincia di Latina si prepara alle nuove restrizioni stabilite dal Governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus vale a dire la chiusura di tutte le aziende e delle attività produttive considerate non strategiche. Così rimarranno aperti soltanto supermercati e negozi di prima necessità, senza particolari restrizioni sugli orari; farmacie e parafarmacie; servizi bancari e assicurativi; servizi postali; trasporti e attività e servizi essenziali. Le nuove misure restrittive annunciate dal premier scatteranno da lunedì 23 e sono valide fino al 3 aprile. Pertanto, le attività produttive che rientrano nelle restrizioni annunciate nella giornata del 22 saranno regolarmente aperte.

Il bilancio: in provincia 163 contagiati

Il bilancio intanto, secondo l'ultimo Bollettinmo Asl, parla di 13 nuovi casi di positività in provincia di Latina. Salgono a 163 i contagi dall'inizio dell'emergenza nel territorio. A Fondi, in isolamento da due giorni, in cui ci sono stati 3 casi in più, per un totale di 53 (quasi un terzo di tutta la provincia),mentre a Latina i casi sono saliti a 36 con i 2 in più di oggi. Sono 1022 le persone uscite dall'isolamento domiciliare. Salgono a 7, invece, i decessi nella provincia pontina: una donna di 65 anni, con "gravi patologie pregresse" - fanno sapere dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio - è morta presso il Pronto Soccorso di Fondi.“

Ospedali: nuovi posti letto a Gaeta e Sezze

A causa dell'emergenza Covid-19 anche le strutture sanitarie pontine si stanno adattando per supportare la macchina dell'assistenza medica. La Casa della Salute di Sezze ospedale San Carlo a partire da martedì 24 marzo fornirà il suo contributo mettendo a disposizione 12 posti letto ospedalieri più altri 4 per i medici di medicina generale per pazienti a bassa intensità di cura.

Continuano i lavori per ampliamento posti letto di terapia intensiva all'Ospedale "Di Liegro" di Gaeta: il nosocomio del sud pontino a partire da lunedì 23 marzo dovrebbe mettere a disposizione ulteriori 12 posti letto per la terapia intensiva.

Controlli a Fondi, 600 persone sottoposte a termoscanner per la temperatura

Proseguono le attività di controllo sul territorio del Comune di Fondi, dichiarato da due giorni "zona rossa". Anche questa mattina il personale sanitario sta procedendo a controllare la temperatura con i termoscanner: dalle prime ore di oggi sono state fermate e controllate già oltre 600 persone. Alle persone con temperatura elevata viene eseguito il test di screening tramite tac per sospetta polmonite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In giro senza giustificazioni: sette denunce a Gaeta

Proseguono i controlli sul territorio per individuare chi viola le norme sulla circolazione. A Gaeta sette denunce.