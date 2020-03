Fermato e denunciato perché passeggiava al mare: controlli a tappeto dei carabinieri

Fermato, multato e denunciato durante una passeggiata domenicale al mare. I carabinieri del Nor- sezione radiomobile hanno denunciato a Latina un uomo di 32 anni, trovato in località Capo Portiere. Quando i militari lo hanno fermato l'uomo non ha potuto giustificare la propria presenza ed è stato quindi denunciato per la violazione dei decreti del Governo finalizzati al contenimento del contagio Covid-19.

Altre denunce sono scattate a Priverno nella giornata di oggi, 16 marzo. Due cittadini rumeni sono stati fermati lungo la via Marittima contravvenendo alle disposizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio.

