Coronavirus, campagna informativa di Abc sulla raccolta differenziata durante l'emergenza

L'Azienda per i beni comuni distribuirà ai cittadini e agli esercizi commerciali rimasti aperti che forniscono servizi di primaria importanza, volantini informativi contenenti le indicazioni sulle nuove regole per la raccolta dei rifiuti domestici in questo periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, in linea con quanto stabilità dall'Istituto Superiore di Sanità.

Circa 20mila tra locandine e volantini di dimensioni e formati diversi verranno consegnati per dare massima diffusione alle informazioni utili per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e per tutelare il personale operativo dell'Azienda Abc, impegnato a garantire il servizio pubblico essenziale di igiene urbana. Nel materiale informativo si specifica, per esempio, che in quarantena obbligatoria i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se invece non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.