Emergenza alimentare: la ripartizione dei buoni spesa per i comuni pontini

Sono stati ditribuiti a tutti i Comuni italiani i fondi stanziati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità destinati ai nuclei familiari che più di altri hanno subìto gli effetti economici dell’emergenza del Coronavirus. Una misura anunciata dal premier Conte e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Nell’ordinanza numero 658 della protezione civile si legge che il Ministero dell?interno dispone in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari a 400 milioni che sarà ripartito tra i Comuni a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

I criteri di ripartizione delle risorse

Le risorse sono ripartite fra i comuni secondo criteri individuati nella stessa ordinanza. In particolare, a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 20%, per complessivi 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni della zona rossa individuata nel Dpcm del 1° marzo. La quota prevista per i comuni con popolazione oltre i 100mila abitanti viene decurtata in proporzion per assicurare il rispetto dei criteri individuati per le zone rosse e i piccoli comuni.

I benfeciari dei contributi

Sulla base di quanto assegnato, ogni comune è autorizzato all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale. Per l'acquisto e la distribuzione dei beni le amministrazioni possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Spetterà poi ai Servizi sociali individuare la platea dei beneficiari e il reativo contributo da assegnare tra i i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Ecco allora nel dettaglio i fondi assegnati a ciascun comune della provincia pontina

Latina: 777.533 euro

Aprilia: 580.676

Bassiano: 11.801

Campodimele: 4.546

Castelforte: 32.219

Cisterna: 305.105

Cori: 86.005

Fondi: 357.118

Formia: 264.451

Gaeta: 135.075

Itri: 87.402 euro

Lenola: 35.440 euro

Maenza: 27.156

Minturno: 155.428

Monte San Biagio: 57.287 euro

Norma: 30.541

Pontinia: 126.304

Ponza: 27.655

Priverno: 121.420

Prossedi: 9.798

Rocca Massima: 8.398

Roccagorga: 35.335

Roccasecca dei Volsci: 9.767

Sabaudia: 144.066

San Felice Circeo: 83.739

Santi Cosma e Damiano: 57.465

Sermoneta: 75.761

Sezze: 222.129

Sonnino: 66.409

Sperlonga: 23.573 euro

Spigno Saturnia: 25.174

Terracina: 365.743 euro

Ventotene: 5.917