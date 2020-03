Smart working in tempo di Coronavirus, Comune di Latina esempio virtuoso

In un periodo decisamente complicato anche per le pubbliche amministrazioni e per la gestione delle risorse umane in una situazione di emergenza il Comune di Latina diventa un esempio virtuoso a carattere nazionale per le modalità con le quali ha organizzato la semplificazione delle procedure e lo Smart Working.

Tanto da guadagnarsi una citazione e i complimenti del Ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone che ha elogiato gli amministratori del capoluogo pontino. “Stiamo provando a imprimere una svolta decisa alle pubbliche amministrazioni- scrive il Ministro sulla sua pagina Facebook – e sempre più dipendenti stanno ora lavorando in smart working, coniugando tutela della salute e continuità dei servizi”.

“In questo periodo difficile – prosegue il suo post - facciamo di necessità virtù, rendendo ordinario il lavoro agile, non solo per via normativa, ma anche semplificando le procedure per acquisire gli strumenti informatici necessari. Il nostro input sta dando i suoi frutti, il Comune di Latina ne è solo uno dei tanti esempi virtuosi: solamente così, uniti conclude il Ministro Dadone - potremo uscire dall’emergenza migliori di come eravamo ieri”.

La delibera di regolamentazione del lavoro agile era divenuta operativa il 12 marzo scorso e Maria Paola Briganti, vicesindaco e assessore al personale, aveva sottolineato come l’amministrazione intendesse dimostrare “attenzione e cura nei confronti della salute dei dipendenti e delle loro famiglie, rimanendo comunque attinenti alle norme e responsabili del ruolo istituzionale che ci impone di far fronte alle richieste indifferibili dei cittadini”.

