Coronavirus: in un videomessaggio il sindaco Coletta fa il punto sui nuovi contagi

Mentre la As pontina traccia un bilancio a fine giornata del 5 marzo, comunicando ufficialmente 8 casi di contagio sul territorio, il sindaco Damiano Coletta fa il punto della situazione, attraverso un videomessaggio in diretta Facebook, che riguarda il capoluogo pontino.

La prima notizia resa nota è che per il caso del paziente di Borgo Podgora diagnosticato il 3 marzo è stato identificato il link epidemiologico "legato a un contagio con un trasportatore che veniva dalla Lombardia e che era transitato in Emilia". "Questo link - ha detto il sindaco - ci garantisce che la fonte non è autoctona". Il riferimento è poi al secondo caso, quelo di un operaio di Aprilia che si trova ricoverato all'ospedale Goretti per il quale sono in corso tutti gli accertamenti".

La raccomandazione rivolta ai cittadini è poi quella di informarsi sempre attraverso canali istituzionali e verificare le notizie che arrivano su whatsapp: "Arrivano anche a me tante notizie infondate che poi rischiano di montare in maniera non controllata e non verificata, creando inutili situazioni di ansia e di panico". Il sindaco ha poi raccontato nel videomessaggio ai cittadini di aver visitato ieri mattina, 5 marzo, diversi uffici pubblici e di aver trovato un'atmosfera abbastanza serena e di grande senso di responsabilità