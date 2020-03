Coronavirus, il punto nel videomessaggio del sindaco: "Ci aspettiamo un incremento di casi"

E' stato un sabato certamente diverso anche per i cittadini di Latina, che fanno i conti con i nuovi contagi e con il rischio di un ulteriore aumento. Fa il punto anche il sindaco Damiano Coletta, nel suo consueto videomessaggio rivolto alla città.

"Ci sono 13 nuovi casi sul territorio provinciale e due nuovi casi su Latina - ha detto - che hanno in qualche modo una relazione con i contagiati che lavorano in ambienti pubblici. Ci dobbiamo aspettare un possibile incremento nella città così come a Fondi e che potrebbe essere ipotizzabile nei prossimi giorni. Occorre aumentare il livello di precauzione e di prevenzione, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le cose che possiamo e che non possiamo fare. Dobbiamo attennerci scrupolosamente al decreto e ridurre i contatti sociali. Se non si annullano di fatto i contatti sociali si può potenziamente essere contangianti nei riguardi di altri".

Proprio per queste ragioni, come spiega il primo cittadino, è stata presa anche a Latina la decisione di chiudere i parchi pubblici e i giardini di proprietà comunale: "E' bello vedere una mamma e un papà che sono al parco i figli, ma in questo momento occorre evitare ogni possibile afflusso di bambini e di adulti. Non è un atteggiamento punitivo ma prudenziale, ho preferito fare questa scelta condivisa anche con altri sindaci del territorio".

Coletta ha spiegato poi che prosegue l'attività dei servizi sociali, con il dormitorio, la mensa sociale, il pronto intervento sociale h24 e la rete solidale dei servizi della grande distribuzione e dei farmaci. Attivata anche l'igienizzazione delle strade e da lunedì verranno utilizzati sali particolari che consentiranno una reale sanificazione.

