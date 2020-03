Coronavirus, anche Latina si sveglia zona rossa. Coletta alla città: "Ognuno diventi responsabile"

Dopo il decreto annunciato dal premier Giuseppe Conte che estende a tutta la Penisola la "zona rossa", un nuovo videomessaggio del sindaco di Latina Damiano Coletta rivolto alla città. "C'è stata una risposta da parte della Presidenza del Consiglio a una volontà che, credo, la totalità di noi sindaci auspicava. Queste situazioni di differenza davano luogo a interpretazioni che nella sostanza dovevano andare in un'unica direzione: restare a casa".

"Aspettiamo adesso la firma e la comunicazione del decreto che non si discosterà però dalle declinazioni dell'articolo 1 che, in sostanza, dice di evitare ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno degli stessi, salvo che per lavoro, stato di necessità e motivi di salute". Comunicata anche la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile. "L'appello ha aggiunto il primo cittadino nel suo discorso - è che ognuno diventi responsabile di un processo virtuoso che è necessario attivare, evitare il contagio attraverso il contatto. Ce la faremo. Questa decisione più drastica ci darà più sicurezza perché ci fa comprendere la gravità della situazione".