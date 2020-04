Coronavirus, morta una donna al Goretti: è la terza vittima nella città di Latina

Sale il bilancio dei morti nella provincia pontina e anche nel capoluogo. Solo oggi due nuovi decessi, di un paziente di Fondi ricoverato al Dono Svizzero di Formia e di una donna di 78 anni di Latina. Per la città di Latina si tratta appunto del terzo decesso, dopo la morte del dipendente dell'Inps e quella del ginecologo Roberto Mileti.

La donna era ricoverata in Terapia intensiva all'ospedale Goretti. Aveva 78 anni ed era da tempo pensionata, dopo aver svolto il lavoro di cuoca presso un asilo nido della città. Da quanto si apprende la signora viveva da tempo in casa e non usciva quasi mai. Era inoltre affetta da una pregressa patologia, che ha dunque aggravato rapidamente il suo quadro clinico tanto da portarla rapidamente alla morte nonostante il ricovero in terapia intensiva.