Coronavirus, nel Lazio 210 contagi in più ma dimezzati i decessi

Arrivano oggi a 210 i casi di positività al Covid-19 registrati nel Lazio, con oltre il 40% legati ai cluster delle case di riposo e residenze per anziani, soprattutto nelle province di Frosinone e Rieti per un totale di 88 casi. Positivo però nel complesso il dato relativo alla città di Roma che, con 38 casi, registra il dato più basso da inizio settimana.

Il totale degli attuali casi gestiti è di 2.181, di cui 1.063 in isolamento domiciliare, 985 in Terapia non intensiva, 133 in terapia intensiva. Nel Lazio si contano inoltre 200 persone guarite e 124 pazienti deceduti. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono stati esaminati 2.505 casi.

Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 36 unità arrivando appunto a 200 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.491 e si dimezzano i decessi, che sono oggi 6. Aumentata la rete dei laboratori con Viterbo, l’A.O. San Camillo, l’A.O. San Giovanni e l’Istituto Zooprofilattico per sopperire con scorte autonome alla difficolta dell’approvvigionamento dei reagenti e dei kit estrattivi.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 70mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.800 medici di famiglia e 250 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 200 mila mascherine chirurgiche, 19.480 mascherine FFP2, 2.450 tute idrorepellenti, 20.500 guanti e 2.400 occhiali e 2620 calzari.

