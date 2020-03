Coronavirus, un terzo dei nuovi contagi del Lazio in case di riposo. Controlli in provincia

Nella giornata del 28 marzo sono 210 i casi di positività al Covid-19 registrati nel Lazio, con il 40% concentrati a Frosinone e Rieti soprattutto nelle case di riposo. Per la Regione Lazio si tratta di cluster preoccupanti da isolare e mettere in sicurezza. Continua dunque l'azione di monitoraggio disposta in tutto il lazio proprio per verificare le condizioni degli ospiti e il rispetto delle misure di sicurezza nelle strutture . Sotto stretta osservazione la casa di riposo Giovanni XXIII di Roma, la Rsa Villa Giulia e altre strutture della provincia romana oltre ai casi di Veroli e Cassino e la casa di riposo di Rieti.

Il monitoraggio è stato avviato anche in provincia di Latina, dove al momento non sembrano registrarsi emergenze. I controlli si estenderanno a tutte le residenze, comprese case famiglia, case rifugio per donne vittime di violenza e dormitori. A questo proposito

Il sindaco di Formia Paola Villa ha annunciato che oggi, 28 marzo, è iniziata l'operazione di sanificazione della comunità alloggio per disabili L'Aquilone. "Con l'ausilio di Asl e Protezione Civile - commenta il primo cittadino attraverso un post pubblicato su Facebook - stiamo monitorando un iter complesso, ma che si sta rivelando efficace. Incredibile la forza del responsabile della struttura Salvatore Gentile, che non molla e rassicuriamo quanti lo conoscono e sono preoccupati per lui, che non ha contratto il virus". Da questa mattina poi la protezione civile di Formia sta distribuendo mascherine alle persone anziane ospitate nelle case di riposo presenti in città. Da lunedì si inizierà con le persone diversamente abili attenzionate dai servizi sociali.

